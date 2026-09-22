Tra i 10 operatori analizzati, ogni brand copre almeno 5 metodi di pagamento distinti. Il criterio che più differenzia un sito dall'altro non è la varietà in deposito, ma la velocità di accredito in prelievo: le crypto portano i tempi a 10-60 minuti, mentre le carte arrivano fino a 5 giorni lavorativi su alcuni brand.

Carte di credito e debito

Visa e Mastercard sono accettate in deposito e prelievo da tutti i brand della lista. PostePay compare come metodo bidirezionale su Zoccer, Winnita e Pribet — una distinzione rilevante, perché molti siti offshore la ammettono solo in entrata. Chi cerca i migliori casino online non aams con PostePay trova in Zoccer l'opzione più completa, dato che supporta la carta sia per versare sia per incassare. Apple Pay è disponibile su Slotrave e Winnita, sia in deposito sia in prelievo.

E-wallet

Skrill e Neteller coprono la maggior parte del cluster: presenti su Slimking, Zoccer, Slotrave, BetRepublic, LuckNation, Lanista e Pribet. I tempi di prelievo via e-wallet oscillano tra 1 e 24 ore, con Slotrave che dichiara cashout fino a 12 ore a KYC completato. Revolut figura come metodo autonomo su Slimking, Casea, Zoccer, Slotrave, BetRepublic e LuckNation. MiFinity è disponibile su Slotrave, BetRepublic e LuckNation. Da notare: Zoccer esclude esplicitamente Skrill e Neteller dal bonus di benvenuto, condizione da verificare prima di attivare l'offerta.

Criptovalute

Il segmento crypto è il più ricco tra i casino non AAMS di questa selezione. Casea supporta 11 criptovalute (BTC, ETH, LTC, USDT, USDC e altre), mentre Zoccer arriva a 13 valute digitali tra cui XRP, SOL, ADA, DOGE e TRX. LuckNation dichiara prelievi crypto in giornata. Slimking indica 24 ore per i prelievi crypto, Casea 0-24 ore. Per chi cerca i migliori casino non aams con pagamenti in criptovaluta, Zoccer e Casea offrono la copertura più ampia per numero di coin supportate.

Carte prepagate

Paysafecard è disponibile in deposito su Slimking, Casea, Zoccer, Slotrave, BetRepublic, LuckNation e Pribet. È un metodo esclusivamente per versare: non consente prelievi. Chi utilizza Paysafecard deve registrare un metodo alternativo — carta, e-wallet o crypto — per incassare le vincite.

Bonifico bancario

Il bonifico è il metodo più lento del cluster. LuckNation indica 3-7 giorni lavorativi, Casea 2-5 giorni, mentre la maggior parte dei brand si attesta su 3-5 giorni. Resta utile per importi elevati dove altri metodi applicano limiti di transazione più bassi. Chi valuta un casino non AAMS esclusivamente per i pagamenti fiat deve tenere presente questi tempi prima di scegliere il bonifico come metodo principale.

Metodo Tempo di deposito Tempo di prelievo Deposito minimo Visa / Mastercard Istantaneo 1-5 giorni lavorativi 10 € PostePay Istantaneo 1-3 giorni lavorativi 10 € Apple Pay Istantaneo Fino a 24 ore 10 € Skrill / Neteller Istantaneo 1-24 ore 10 € Revolut Istantaneo Entro 24 ore 10 € Criptovalute 10-30 minuti 10-60 minuti 10 € Paysafecard Istantaneo Solo deposito 10 € Bonifico bancario 1-2 giorni lavorativi 2-7 giorni lavorativi 20 €

Il percorso più rapido per incassare tra i migliori casino online non aams analizzati passa dalle criptovalute: LuckNation dichiara prelievi crypto in giornata, Casea tra 0 e 24 ore, Slimking entro 24 ore. Chi preferisce metodi fiat trova negli e-wallet — Skrill, Neteller, Revolut — la seconda opzione più veloce, con accrediti tra 1 e 24 ore a verifica completata. Anche i migliori casino non aams più orientati ai pagamenti tradizionali inseriscono almeno un e-wallet per ridurre i tempi di attesa rispetto al bonifico.